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Общество

Пять отреставрированных икон вернули в псковский музей

Пять из десяти икон вернулись после реставрации во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре имени академика И. Э. Грабаря в Псковский музей-заповедник. Туда они были отправлены в январе 2018 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея.  

Фото: пресс-служба Псковского-музея заповедника

Благодаря работе профессионалов все иконы приобрели экспозиционный вид и теперь могут быть доступны для широкого зрителя.  

«Хранение и реставрация икон – это длительная, дорогостоящая и непростая история. И в этом процессе профессиональная помощь коллег-реставраторов поистине неоценима. Музей готовится к масштабному освоению Поганкиных палат. И могу точно сказать, что одна из вернувшихся икон будет представлена в будущей экспозиции. Нам очень приятно, что мы продолжаем оставаться в поле внимания главного реставрационного центра страны, в который недавно мы отправили еще две иконы», - отметила генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова. 

В ходе исследований были обнаружены сразу две поздние записи: «Преображение Господне», с сюжетом которой она и передавалась на реставрацию, и серединный живописный слой с изображением «Спаситель на престоле». Реставраторы в итоге вернули иконе оригинальный авторский слой живописи с сюжетом «Царь царей Великий архиерей». Специалисты относят его к традиционному устойчивому иконографическому типу, сочетающему царские и священнические титулы Христа. 

Спектр работ с иконами включает укрепление красочного слоя, устранение загрязнений, снятие поздних слоев и поновлений. «Но даже завершение определенных работ не гарантирует завершение всего процесса реставрации: в любой момент может возникнуть какая-то проблема. Поэтому музейщики с особой тщательностью следят за климатическими условиями их хранения», - подчеркивается в сообщении.  

Сейчас в Псковский музей-заповедник вернулись иконы «Рождество Христово», «Предста Царица», «Спас на престоле», «Богоматерь на троне и пророки Давид и Соломон», «Святые Косьма и Дамиан с клеймами праздников». 

Реставрационные работы на последней иконе проводил заведующий научно-реставрационной мастерской «Иконотека Овчинникова» ВХНРЦ имени И. Э. Грабаря Александр Горматюк. Он пояснил, что было обнаружено несколько поновлений, которые отчетливо заметны на надписях.  

Главное открытие в процессе реставрации заключалось в том, что оригинальный слой иконы «Святые Косьма и Дамиан с клеймами праздников» в свое время был отделен от первоначальной структуры древесины и перенесен на новую основу. «Такие манипуляции встречаются крайне редко и представляют особый интерес для специалистов». 

Александр Горматюк отметил, что хранение Псковского музея-заповедника является одним из самых богатейших в стране. В рамках рабочего визита реставраторы Центра Грабаря осмотрели несколько памятников иконописи на предмет работы с ними в ближайшем будущем. И они не исключают новых открытий по итогам предстоящей реставрации. 

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