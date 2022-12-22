Главную новогоднюю елку установили в Новоржеве

15:07, 22 декабря 2022, ПАИ

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Главную новогоднюю елку установили в городе Новоржеве, сообщает районная газета «Земля новоржевская».



Ее спилили и доставили с улицы Германа - в нескольких сотнях метров от места установки на рыночной площади.

Жители жаловались, что большое дерево во время непогоды угрожает соседним строениям и линии электропередачи, поэтому его аккуратно спилили и уложили на транспортное средство, предназначенное для перевозки длинномерных грузов.



Работы по установке новогодней ели и её украшению выполняются за счет средств бюджета городского поселения «Новоржев».