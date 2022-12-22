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Общество

Главную новогоднюю елку установили в Новоржеве

Фото газеты "Земля новоржевская"

Главную новогоднюю елку установили в городе Новоржеве, сообщает районная газета «Земля новоржевская».

Ее спилили и доставили с улицы Германа - в  нескольких сотнях метров от места установки на рыночной площади.

Жители жаловались, что большое дерево во время непогоды угрожает соседним строениям и линии электропередачи, поэтому его аккуратно спилили и уложили на транспортное средство, предназначенное для перевозки длинномерных грузов.


Работы по установке новогодней ели и её украшению выполняются за счет средств бюджета городского поселения «Новоржев».

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