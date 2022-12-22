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Спорт

Студенческий турнир по боулингу прошёл в Пскове

Фото: пресс-служба администрации города Пскова

В Пскове состоялся турнир «Я выбираю жизнь!» по боулингу среди учреждений среднего профессионального образования, сообщили Псковскому агентству информации в администрации города.

В состязании приняли участие 10 команд юношей и девушек из Псковского кооперативного техникума, Псковского областного медицинского колледжа, Псковского областного агротехнического колледжа, Псковского областного политехнического колледжа, Псковского областного колледжа технологий и сервиса. 

По итогам турнира победителями стали команды «Агротех» (юноши) и «Агротех» (девушки) из Псковского областного агротехнического колледжа. Второе место завоевали команда «Страйк» (юноши) из Псковского областного колледжа технологий и сервиса и команда «Фельдшеры» (девушки) из Псковского областного медицинского колледжа. Третье место заняли команды «Победитель» (юноши) из Псковского областного политехнического колледжа и «Доширак» (девушки) из Псковского областного колледжа технологий и сервиса. 

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