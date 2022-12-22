100-летние 50 копеек показал псковский музей

16:38, 22 декабря 2022, ПАИ

Сто лет назад, в 1922 году, была отчеканена монета «50 копеек». Первый серебряный полтинник появился в 1921 году, когда на Петроградском монетном дворе, используя опыт императорской чеканки, практически копируя царские дензнаки, был изготовлен ряд серебряных монет с символикой РСФСР. В фондах Псковского музея-заповедника хранится довольно большое количество подобных монет, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе музея.

На аверсе нового полтинника центральную часть занимает герб молодого советского государства, который в отличие от герба Российской империи, где весь акцент был смещён к символам власти и прославления империи, ориентирован на символы рабочих, крестьян и плодородия: скрещенные между собой серп и молот, расположенные на фоне солнечных лучей, в обрамлении связок пшеницы. Окружает его лозунг, известный всем социалистам мира: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Впервые на денежных знаках был написан текст на «послереволюционном» русском языке, после проведённой реформы по орфографии, подписанной А. В. Луначарским в 1918 году.

Под гербом имеется картуш с надписью «Р.С.Ф.С.Р.». На реверсе, в малом кругу из точек, помещена пятиконечная звезда, внутри которой располагается цифра «50», в верхней части монеты полукруглая надпись «50 копеек», а внизу под звездой указан год чеканки. Оборотная сторона явно заимствует символику прежних лет. Лавровая и дубовая ветви, перевязанные внизу определённо сложенным бантом, перешли на советское серебро с разменных монет Российской империи. На гурте имеется надпись с обозначением веса в старорусских мерах: «Чистого серебра 2 золотника 10,5 долей».

Минцмейстером монетного двора в Петрограде был Артур Гартман, именно с его инициалами «А·Г» на гурте были отчеканены первые серебряные рубли и полтинники. Монета, как и царские полтинники, чеканилась из серебра 900 пробы, весила 10 г и имела диаметр 26,67 мм. Если в 1921 году было отчеканено 3 млн, то в 1922-м тираж монет увеличился до 5 млн экземпляров, но уже в 1923 году актуальность дензнаков была утрачена по причине смены герба. В 1923 году 50 копеек не выпускались, а в 1924-м весь тираж был введён в обращение вместе с полтинниками нового образца с гербом СССР, надписью: «один полтинник».