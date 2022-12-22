Путин: Все приличные люди должны верить в Деда Мороза

16:08, 22 декабря 2022, ПАИ

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос девочки, верит ли он в Деда Мороза.

Глава государства посетил выставочную зону молодежных проектов Дома молодежи в Манеже, кадры выложены в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

«Конечно», - сказал Путин на вопрос девочки, верит ли он в Деда Мороза. «Здорово», - отреагировал ребенок. «Все нормальные приличные люди должны верить в Дедушку Мороза. Так что мы с тобой единомышленники», - добавил президент.