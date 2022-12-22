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Александр Бушуев: Многие мои друзья-художники не знают, что я байкер

Многие друзья Александра Бушуева, являющиеся байкерами, не знают, что он художник. Об этом основатель мотоклуба «Позитивная механика», президент творческого объединения «Феникс» рассказал в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).
 
«Многие мои друзья-художники тоже не знают, что я байкер. Это какое-то совмещение несовместимого. Я ничего не скрываю, сам не могу понять, как так получилось», — признался гость студии.

Александр Бушуев также напомнил, что, когда они создавали мотоклуб «Псковская позитивная механика», специально ушли от термина «байкер». «Мы назвали его мотоклуб. Русскими буквами, хотя было очень популярно в 90-х годах именно слово «байкер», движение это, аббревиатуры на латинице, всевозможные какие-то черепа, какие-то ведьмы, рога. Мы от этого ушли», — вспомнил он.

По словам гостя студии, многие тогда отнеслись к этому со скепсисом, предрекая клубу скорый развал, но этого не произошло.
 

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