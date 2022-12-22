Ревнивую псковичку осудили за удар ножом в спину

16:41, 22 декабря 2022, ПАИ

Псковский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении жительницы города Пскова, которая обвинялась в умышленном причинении вреда здоровью, опасного для жизни человека. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

9 апреля женщина устроила ссору на почве ревности вернувшемуся домой под утро сожителю, который накануне распивал спиртные напитки в компании знакомых ему мужчин и женщин. В ходе конфликта подсудимая ударила потерпевшего ножом в спину, нанеся тем самым тяжкий вред его здоровью.

Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок десять месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.