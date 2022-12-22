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Общество

Мастер-классы по росписи ёлочных игрушек пользуются спросом у псковичей

Мастер-классы по росписи новогодних игрушек пользуются спросом у псковичей. Об этом рассказала редседатель Псковского областного союза туриндустрии Светлана Баранова на круглом столе в медиацентре Псковского агентства информации.

«Чего пока нет в нашем городе – это росписи ёлочных игрушек. 10 декабря у нас ушло два автобуса к нашим соседям в Великий Новгород и деревню Крестки, где есть возможность расписать новогодние игрушки. Народ туда ехал с удовольствием, вывозя оттуда большое количество игрушек. Хотя, сами понимаете, елочка у каждого дома есть, и запас игрушек есть, но это что-то отличное от этого», – отметила Светлана Баранова.

Председатель комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию администрации города Пскова Кристина Кобызь добавила, что большой популярностью у псковичей и туристов пользовались и мастер-классы по изготовлению новогодних игрушек из ваты. «Сейчас можно купить у нас эти прекрасные ёлочные игрушки из ваты на ярмарке-выставке в нашей усадьбе (усадьба Беклешова – Прим. ред.). Туристы, если не смогли это сделать, смогут это купить», – заметила она.

«В интеграционных мастерских у нас, кстати, делают прекрасные ёлочки. И у нас в сувенирной лавке туристы могут купить, увезти сувенир, именно сделанный людьми с ограниченными возможностями, в том числе и новогодние», – также обратила внимание Кристина Кобызь.

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