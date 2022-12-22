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Общество

400 часов бесплатно отработает острович за пьянство за рулем

400 часов обязательных работ за пьянство за рулём получил житель Острова, сообщили Псковскому агентству информации в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

На основании постановления мирового судьи местный житель был признан виновным в совершении аналогичного правонарушения. Однако в ноябре 2022 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, снова сел за руль, запустил двигатель и начал движение. В этот момент его остановил инспектор ДПС и отстранил от управления транспортным средством.

Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264.1 УК РФ, ему назначено наказание в виде 400 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 3 года.

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