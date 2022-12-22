Более 10 тысяч гостей побывали на мини-ярмарках «Вкусная пятница» в Пскове

16:59, 22 декабря 2022, ПАИ

За последние девять месяцев Псковский региональный филиал Россельхозбанка организовал 34 фермерские мини-ярмарки «Вкусная пятница» на территории главного офиса банка (г. Псков, ул. Некрасова, 44а). Их посетили более 10 тысяч человек. За этот период местные фермеры реализовали на площадках мероприятий свою продукцию на сумму более 1 млн рублей, сообщили в пресс-службе банка.

На «Вкусных пятницах» у производителей фермерской еды можно было приобрести крафтовые сыры, продукты пчеловодства, рыбу горячего и холодного копчения, мясные деликатесы, яблоки и груши, клубнику, зелень и овощи, иван-чай и овощные слайсы, печатные пряники по старинным рецептам и многое другое.

«Проект «Вкусная пятница» расширил границы и помог банку стать еще ближе к местным жителям, туристам. Каждую пятницу Россельхозбанк гостеприимно встречал и предоставлял свою площадку фермерам для реализации своей продукции. Мы рады, что «Вкусная пятница» стала популярной у жителей Пскова. Важно, что здесь можно было пообщаться с фермером, приобрести свежие, натуральные продукты без наценки напрямую от производителей», – прокомментировал директор Псковского филиала Дмитрий Алемасов.

Завтра, 23 декабря, на «Вкусной пятнице» Россельхозбанка будут представлены «Деревенские разносолы», которые изготавливает фермер из Новоржева Людмила Иванова. Мероприятие пройдет с 11:00 до 15:00 в здании главного офиса Псковского филиала Россельхозбанка.

Любители домашней еды смогут приобрести иван-чай с травами, сушеные и маринованные грибы, а также компоты и варенье, приготовленные по авторским рецептам с применением и оригинальных сочетаний ингредиентов. По словам Людмилы Ивановой, большой популярностью у покупателей традиционно пользуется варенье из лесной земляники, сосновых шишек, малины, клюквы с имбирем, вызывает интерес и варенье из айвы в одуванчиковом сиропе, крыжовника с грецким орехом, груши с маком и ванилью, лепестков шиповника, малины томленой без сахара. В этом году Людмила Иванова сварила другое необычное варенье — из лисичек с тимьяном и базиликом.

Его уже оценили шеф-повара известных городских ресторанов, указав, что такое варенье отлично сочетается с мясными блюдами и сырными сетами. Все эти продукты могут стать отличным подарком на новогодние праздники.