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Николай Козловский принял участие в акции «Ёлки желаний»

Георгию Романову передали подарок главы Великих лук Николая Козловского. Фото Telegram

Еще одно заветное желание ребёнка исполнилось с ежегодной акцией «Ёлки желаний». Глава Великих Лук Николай Козловский снял открытку с заветным желанием Георгия Романова. Об этом ситименеджер сообщил в своём Telegram-канале.

«Снял с «Ёлки желаний» открытку Георгия Романова, который мечтал о роботе-трансформере. Сегодня маленькому великолучанину передали подарок. 
Помочь исполнить новогоднюю мечту ребёнка – это самое малое, что мы можем сделать для его счастья. Пусть эти чудесные праздничные дни для всех детей Великих Лук будут наполнены самыми радостными эмоциями и счастливыми улыбками», - написал Николай Козловский.

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