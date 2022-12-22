Николай Козловский принял участие в акции «Ёлки желаний»

19:23, 22 декабря 2022, ПАИ

Еще одно заветное желание ребёнка исполнилось с ежегодной акцией «Ёлки желаний». Глава Великих Лук Николай Козловский снял открытку с заветным желанием Георгия Романова. Об этом ситименеджер сообщил в своём Telegram-канале.

«Снял с «Ёлки желаний» открытку Георгия Романова, который мечтал о роботе-трансформере. Сегодня маленькому великолучанину передали подарок.

Помочь исполнить новогоднюю мечту ребёнка – это самое малое, что мы можем сделать для его счастья. Пусть эти чудесные праздничные дни для всех детей Великих Лук будут наполнены самыми радостными эмоциями и счастливыми улыбками», - написал Николай Козловский.