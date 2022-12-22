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Общество

О появлении в регионе модульных библиотек рассказала псковский библиотекарь

Конец декабря - время подведения итогов. В преддверии нового года директор Псковской областной научной библиотеки имени В. Я Курбатова Вера Павлова рассказала изданию «Псковская правда» о появлении в регионе модульных библиотек.

«Что меня радовало в этом году - это открытие модельных библиотек», - отметила Вера Павлова.

По ее словам, финансируется проект по линии Министерства культуры РФ, а также за счет регионального и муниципального бюджетов. «Яркое пятно в моей библиотечной жизни оставило открытие районной библиотеки в городе Дно. Так классно и красиво! Библиотека стала таким местом, куда хочется прийти», - рассказала она.

За три года в Псковской области открыто 12 модельных библиотек, в том числе за последний год - 4 (в Печорах, Дедовичах, Дно, Палкино). На реализацию проекта строительства модельных библиотек было направлено 85 миллионов рублей из федерального бюджета. Кроме того, за этот период мы привезли 70 тысяч книг в эти библиотеки. «Это огромная цифра», - констатировала Вера Павлова..

Читать материал целиком на сайте «Псковской правды».

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