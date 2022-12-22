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Происшествия

Обсуждение кинокартины закончилось для псковича ударом стула по голове

Прокурор Псковского района утвердил обвинительный акт в отношении ранее судимого 30-летнего жителя Псковского района, который в ходе обсуждения фильма нанес знакомому удар стулом по голове, причинив легкий вред здоровью. Об этом ПАИ сообщили в районной прокуратуре.

В ходе дознания установлено, что 30 октября 2022 года в вечернее время, злоумышленник в компании своих знакомых распивал спиртное в гостях в доме, расположенном в селе Середка Псковского района. В ходе застолья компания смотрела фильм по телевизору. Между злоумышленником и его знакомым возникла ссора в ходе обсуждения фильма. Не имея иных аргументов отстоять свою точку зрения виновный взял в руки деревянный стул и нанес им удар потерпевшему по голове, причинив последнему телесные повреждения волосистой части головы   квалифицированные как причинившие легкий вред здоровью по признаку кратковременного расстройства здоровья на срок менее трех недель.

Уголовное дело направлено мировому судье Псковского района для рассмотрения по существу.

Санкция ст. 115 ч. 2 п. «в» УК РФ (причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия) предусматривает лишение свободы на срок до 2 лет.

 

Прокуратура Псковского района

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