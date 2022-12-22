Скончалась экс-глава комитета по культуре Жанна Малышева
Как стало известно Псковскому агентству информации, сегодня, 22 декабря, скоропостижно скончалась бывший председатель комитета по культуре Псковской области Жанна Малышева.
Наша редакция выражает соболезнования родным, близким и коллегам Жанны Николаевны.
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