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Общество

Скончалась экс-глава комитета по культуре Жанна Малышева

Умерла Жанна Малышева. Фото ПОУНБ

Как стало известно Псковскому агентству информации, сегодня, 22 декабря, скоропостижно скончалась бывший председатель комитета по культуре Псковской области Жанна Малышева. 

Наша редакция выражает соболезнования родным, близким и коллегам Жанны Николаевны.

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