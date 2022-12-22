Инициатор проекта «Поменяйся!» включена в число претендентов на «Народное признание»

20:28, 22 декабря 2022, ПАИ

Инициатор социально-экологического проекта «Поменяйся! Подари вещам вторую жизнь!» Олеся Алексеева выдвинута на общественную премию Псковской области «Народное признание» в номинации «Экомышление».

Проект «Поменяйся! Подари вещам вторую жизнь!» заработал в Пскове 30 июля 2022 года. В этот день был открыт пункт сбора вещей на улице Юбилейной. Туда люди могут сдать свои вещи и взять нужное в обмен, не создавая новый спрос на новый вещи.

Также вещевая помощь оказывается приюту для бездомных животных ПРОО «Зоозащита». Туда отправляются вещи, которые уже являются непригодными для использования по прямому назначению.

Как уверяет инициатор, проект направлен на решение сразу нескольких проблем общества: на защиту окружающей среды, помощь многодетным, малоимущим семьям, людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, центру социальной помощи «Добрая Вера» и волонтёрскому движению «Добрые сердца».

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов. По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.

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Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму﻿. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.

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С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии. Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.