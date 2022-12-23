Новогодние травмы обсудят с врачом на «Серебряном дожде»

09:26, 23 декабря 2022, ПАИ

Заведующий пунктом неотложной травматологической помощи Псковской областной клинической больницы, врач-травматолог Вадим Букша станет гостем программы «Анамнез». Новый выпуск передачи выйдет сегодня, 23 декабря, в 14:00 в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88,3 FM).

Новогодние травмы. Спастись и сохраниться. Осторожно, гололед. Кто чаще падает и ломает кости? Ватрушка без творога. Самый опасный зимний снаряд. Отмороженные. Как правильно оттаять? Огонь, вода и дачные пилы. Кто не проходит испытание праздником и выходными? Врачебные байки. Как вправить руку пьяному режиссеру?

На эти и другие вопросы Вадим Букша ответит ведущим «Анамнеза» Ларисе Малковой и Алёне Комаровой.

Напомним, в ноябре на радиостанции начала выходить серия новых радиопередач. Каждый день в 14:00 достаточно будет всего лишь настроиться на волну 88,3 FM, чтобы узнать о новостях из мира псковского бизнеса, политики, сферы здравоохранения, культуры, строительства и ЖКХ.