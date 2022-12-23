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Культура

Новогодняя ярмарка откроется сегодня в Пскове

Фото: Борис Елкин

Новогоднюю ярмарку планируют открыть сегодня, 23 декабря, на улице Пушкина в Пскове. Открытие торговых рядов ранее в своем Telegram-канале анонсировал глава города Борис Елкин.

По его словам, количество торговых домиков городские власти увеличили до 16. Их к празднику украсят еловыми ветками и гирляндами.

«Открытие намечено на 23 декабря. Свои товары псковичам и туристам предложат местные ремесленники. На ярмарке можно будет купить авторские подарки и угощение к новогоднему столу.

Впервые в Пскове своей продукцией будут торговать гдовский производитель колбас и сыров и псковская пекарня «Хлеб с неба». На прилавках будут русские валенки, варежки, куклы, вязаные игрушки, изделия из дерева и многое другое», — сообщил Борис Елкин.

Официально ярмарка будет работать с 10:00 до 19:00 с 23 декабря по 8 января.
 

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