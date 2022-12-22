Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Пять золотых медалей завоевали псковские гимнастки на международном турнире по воздушной гимнастике

Пять золотых медалей привезли с турнира по воздушной гимнастике псковички. Фото: «ПАИ. Спортинформ»

17–18 декабря в Санкт-Петербурге прошёл международный турнир по воздушно-силовой гимнастике Aurora WORLD 2022, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Спортинформ».

Город Псков представляла команда студии воздушной гимнастики SPACE под руководством тренера Алины Маховой. Юные спортсменки выступали на воздушных полотнах и на воздушном кольце. 

Результаты турнира:
– первое место — Маргарита Компаниец, «Кольцо, профи»;
– первое место — Вероника Компаниец, «Полотна, профи»;
– первое место — Анастасия Шишаева, «Кольцо, профи»;
– первое место — Алина Колдунова, «Кольцо, профи»;
– первое место — Маргарита Компаниец и Татьяна Митина, «Дуэт, кольцо»; 
– третье место — Ульяна Линевич, «Кольцо, любители».

Как отмечает тренер команды, также достойно выступили Ксения Тимофеева («Полотна, любители»), Татьяна Митина («Кольцо, профи»), Анастасия Хаданенок («Полотна, любители») и Елизавета Иванова («Полотна, дебют»).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













22 декабря 2022

Пять золотых медалей завоевали псковские гимнастки на международном турнире по воздушной гимнастике
22 декабря 2022

Тренер по волейболу из Печор поборется за «Народное признание»
22 декабря 2022

Открытие ралли «Псков-2022» может стать главным событием года
22 декабря 2022

Федерация зимнего плавания может завоевать «Народное признание»
22 декабря 2022

Псковские лыжники стали призёрами соревнований в Белоруссии
22 декабря 2022

Псковичей приглашают окунуться в прорубь
21 декабря 2022

Чемпионка Кубка мира по пилонному спорту вошла в список претендентов на «Народное признание»
21 декабря 2022

Клуб единоборств «Спортивное единство» и его создательница номинированы на «Народное признание»

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...