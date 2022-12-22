Пять золотых медалей завоевали псковские гимнастки на международном турнире по воздушной гимнастике

21:02, 22 декабря 2022, ПАИ

17–18 декабря в Санкт-Петербурге прошёл международный турнир по воздушно-силовой гимнастике Aurora WORLD 2022, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Спортинформ».

Город Псков представляла команда студии воздушной гимнастики SPACE под руководством тренера Алины Маховой. Юные спортсменки выступали на воздушных полотнах и на воздушном кольце.

Результаты турнира:

– первое место — Маргарита Компаниец, «Кольцо, профи»;

– первое место — Вероника Компаниец, «Полотна, профи»;

– первое место — Анастасия Шишаева, «Кольцо, профи»;

– первое место — Алина Колдунова, «Кольцо, профи»;

– первое место — Маргарита Компаниец и Татьяна Митина, «Дуэт, кольцо»;

– третье место — Ульяна Линевич, «Кольцо, любители».

Как отмечает тренер команды, также достойно выступили Ксения Тимофеева («Полотна, любители»), Татьяна Митина («Кольцо, профи»), Анастасия Хаданенок («Полотна, любители») и Елизавета Иванова («Полотна, дебют»).