Комитет по культуре Псковской области выразил соболезнования родным Жанны Малышевой

22:02, 22 декабря 2022, ПАИ

«Выражаем глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни экс-председателя комитета по культуре Псковской области, заместителя директора по развитию и продвижению Пушкинского заповедника Жанны Малышевой.

Жанна Николаевна для многих была чистым, честным и открытым человеком и этим снискала признательность и уважение среди своих коллег. Её улыбка и доброта навсегда останутся в наших сердцах.

Светлая память. Скорбим вместе с родными и близкими», — сказано в публикации комитета в Telegram.



