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Культура

Для церкви в деревне Посолодино изготовлена специальная икона

Икона будет защищена от снега и дождя покровным стеклом. Фото: «Возрождение»

Для церкви Входа Господня в Иерусалим в деревне Посолодино изготовлена икона Спасителя, пишет Telegram-канал АНО «Возрождение».

Образ будет размещён на фасаде алтарной части храма. Известно, что икона изначально была в этом месте: её разместили в деревянной резной и расписанной раме. 

В настоящее  время взамен старой рамы изготовлена новая. Икона будет защищена стеклом от воздействия дождя и снега, сообщают реставраторы.

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