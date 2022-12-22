Для церкви в деревне Посолодино изготовлена специальная икона
Для церкви Входа Господня в Иерусалим в деревне Посолодино изготовлена икона Спасителя, пишет Telegram-канал АНО «Возрождение».
Образ будет размещён на фасаде алтарной части храма. Известно, что икона изначально была в этом месте: её разместили в деревянной резной и расписанной раме.
В настоящее время взамен старой рамы изготовлена новая. Икона будет защищена стеклом от воздействия дождя и снега, сообщают реставраторы.
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