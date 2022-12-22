Для церкви в деревне Посолодино изготовлена специальная икона

22:26, 22 декабря 2022, ПАИ

Для церкви Входа Господня в Иерусалим в деревне Посолодино изготовлена икона Спасителя, пишет Telegram-канал АНО «Возрождение».

Образ будет размещён на фасаде алтарной части храма. Известно, что икона изначально была в этом месте: её разместили в деревянной резной и расписанной раме.

В настоящее время взамен старой рамы изготовлена новая. Икона будет защищена стеклом от воздействия дождя и снега, сообщают реставраторы.