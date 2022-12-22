Неизвестные потушили снегом Вечный огонь в Пскове

22:44, 22 декабря 2022, ПАИ

В Пскове сегодня перестал гореть Вечный огонь, сообщает паблик «В Пскове» и публикует присланную фотографию подписчика.

«Неизвестные засыпали Вечный огонь снегом, из-за чего пламя погасло», - прокомментировали фото в соцсети.

Псковичи возмутились действиями неизвестных в комментариях и предположили, что действовали подростки.

«...любой самый злостный хулиган в советское время мог сделать что угодно, но такое бы не сделал никогда... А этих никогда не учили, не рассказывали о подвигах пионеров, молодой гвардии , Зое..для них просто костëр...ну даже и поймают их, что они скажут - мы просто затушили по приколу и чо..?» — написал один из подписчиков (орфография и пунктуация автора сохранены).



Напомним, на время ремонта Могилы Неизвестного Солдата Вечный огонь бережно переносили в отдельную палатку.