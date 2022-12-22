В школы России вернут начальную военную подготовку

22:59, 22 декабря 2022, ПАИ

Минпросвещения вернуло в школы начальную военную подготовку. Приказ министерства опубликован на официальном портале правовой информации. Начальная военная подготовка для учеников 10–11-х классов будет преподаваться школьникам на уроках ОБЖ. Их будут учить обращаться с автоматом Калашникова и оказывать первую помощь, а также изучать принципы действия гранат Ф-1 и РГД-5. Кроме того, на уроках истории появится блок о войне на Украине.

Российские школы должны будут перейти на новые образовательные программы до 1 сентября 2023 года.