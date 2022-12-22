Минприроды попросило россиян не дарить на Новый год живых кроликов

23:41, 22 декабря 2022, ПАИ

Минприроды России призывает граждан ответственно подходить к покупке живых кроликов в качестве подарка на Новый год и напоминает, что за жестокое обращение с животными в законодательстве предусмотрена отдельная статья. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе министерства.

Чёрный кролик является символом 2023 года.

«Минприроды напоминает, что декоративные кролики требуют не меньше заботы и внимания, чем собака, кошка или другое домашнее животное. Импульсивные решения завести питомца к празднику часто заканчиваются тем, что потом люди избавляются от подарков: кроликов выбрасывают на улицу, где они погибают. Это жестоко. Кролик — живой организм, а не игрушка на новогодние каникулы. Все люди должны осознанно относиться к приобретению домашних животных. Сейчас Минприроды совершенствует законодательство, чтобы защитить животных от безответности некоторых граждан», — сказали в пресс-службе .

Ранее телеканал «Москва-24» сообщил, что спрос на покупку живых кроликов вырос в 10 раз в этом году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В среднем в питомники по разведению этих животных поступает две-три заявки в день. Наибольшей популярностью пользуются породы некрупных размеров.