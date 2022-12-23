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Культура

О деятельности контрабандистов в XX веке рассказали псковские архивисты

Фото: Tg-канал "Архивный документ"

О борьбе с контрабандистами в середине 20-х годов XX века в Псковской области рассказали в Государственном архиве Псковской области.

По словам экспертов, тогда власти вели активную борьбу с контрабандистами из-за большого количества случаев перехода через границу такими гражданами.

«С 1 января по 1 июля погранотрядом задержано перебежчиков – 134 человека и контрабандистов – 1 330 человек, у коих задержано контрабандных товаров на сумму 75 500 рублей», — сообщается в докладе о деятельности Себежского погранотряда за июнь 1924 года.

Также там отмечено, что за это время зарегистрировано 675 контрабандистов, проходящих по следственным делам, из числа проживающих в 16-километровой погранполосе.

Фото: Tg-канал "Архивный документ"

«Занятию контрабандным промыслом местного населения содействуют следующие причины: отсутствие кооперативной государственной торговли в погранполосе, где можно было бы получить крестьянину предметы первой необходимости и за которыми не пришлось бы пограннаселению обращаться в закордонные кооперативные лавки, т.к. установлены факты, что некоторые проходили исключительно за этими предметами, слабый нажим со стороны административных органов по взысканию штрафных сумм за контрабанду, о чем свидетельствуют следующие цифры: из 560 000 рублей наложенных штрафных сумм таможенным советом за весь предыдущий период взыскано лишь около 3000 рублей…» — говорится в документе.

Там же указано количество частных лавочек в Себеже, Пустошке и Идрице, которые, по мнению погранслужбы, занимались реализацией контрабандных товаров. И одной из мер борьбы с контрабандистами было названо именно их закрытие.

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