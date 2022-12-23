Известные деятели культуры приедут в Псков

07:54, 23 декабря 2022, ПАИ

Известные деятели культуры приедут в Псков на юбилей писательской организации, сообщается на сайте Псковского регионального отделения Союза писателей России.

Ожидается прибытие в Псков драматурга, прозаика, сценариста Владимира Малягина, советского и российского писателя, автора более 30 книг Юрия Козлова и советника Российской академии естественных наук, поэта, литературного критика Валентины Ефимовской.

Также в Псков может приехать российский художник Филипп Москвитин, знаменитый своими работами в области монументального искусства, иконописи, исторической живописи и портрета.

24 декабря в 14:00 гости встретятся с псковскими писателями в офисе писательской организации, а в 16:00 примут участие в торжественных мероприятиях в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова.

С историей псковской писательской организации можно ознакомиться здесь.