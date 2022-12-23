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Общество

Каждый седьмой пскович отложит новогоднюю премию в копилку – опрос

Каждый седьмой пскович, ожидающий годовой премии, планирует положить ее в копилку, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе онлайн-платформы SuperJob.

В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения, ожидающих получения бонуса по итогам работы за год.

Каждый седьмой из опрошенных (14%) в этом году намерен отложить тринадцатую зарплату. Еще 12% потратят премию на семью, 11% — на подарки. Каждый десятый (10%) планирует раздать долги и закрыть кредиты, каждый одиннадцатый (9%) отправится в путешествие.

Купить на годовой бонус что-нибудь для себя собираются 7% псковичей, израсходовать на текущие нужды — 6%. По 4% опрошенных потратят тринадцатую зарплату на ремонт и на образование, 3% — на вкусности к новогоднему столу, по 2% — на лечение и покупку бытовой техники, а 1% — на гаджеты. Еще у 7% на годовую премию другие планы: в их числе благотворительность, покупка машины, спортинвентаря, оплата хобби и прочее.

Тех, кто собирается отложить годовой бонус, втрое больше среди мужчин, чем среди женщин. Кроме того, представители сильного пола чаще планируют потратить премию на выплату кредитов, ремонт и вкусную еду. Предновогодние расходы на себя, на семью, подарки, путешествия, образование и текущие нужды более характерны для женщин.

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