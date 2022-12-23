В России рекордно выросло число выданных кредитных карт

08:48, 23 декабря 2022, ПАИ

В России число кредитных карт в III квартале увеличилось на 2,2 млн, достигнув 45,2 млн штук. Такой прирост оказался рекордным за последние 10 лет, пишут «Известия».

Ранее максимальный прирост наблюдался в 2012-м: тогда в I квартале показатель увеличился на аналогичную цифру и составил 24,7 млн.

Рекордный рост выдачи таких карт подтвердили и в бюро кредитных историй. Этот рынок в последние месяцы развивается семимильными шагами, рассказал гендиректор БКИ «Скоринг Бюро» Олег Лагуткин. В целом рост числа кредиток у россиян объясняется переходом на карты национальной платежной системы «Мир», а также желанием граждан иметь резервы заемных средств и инфляционными ожиданиями населения, пояснил он.

В III квартале этого года зарегистрирована рекордная выдача новых карт с доступом к заемным средствам, отметил и директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков. Рост их числа, прежде всего, объясняется снижением ключевого показателя ЦБ и последовавшим сокращением рыночных ставок.

С другой стороны, кредитки интересны и самим гражданам, прежде всего, в силу своей технологичности и удобства, а также льготных периодов и кешбэков, подчеркнул он.

В крупных банках рассказали об увеличении выдач кредиток в диапазоне 10-24%. Эксперты считают, что помимо вышеперечисленных факторов в рост числа кредиток вносит лепту и агрессивная реклама с привлечением медийных лиц.