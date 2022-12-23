Киберспортивные дисциплины введут в российских вузах

09:09, 23 декабря 2022, ПАИ

Курсы киберспортивных дисциплин как для технических, так и для гуманитарных специальностей должны быть включены в программу российских вузов к концу 2024 года, сообщает газета «Ведомости».

В утвержденной дорожной карте ответственными исполнителями по первому этапу указаны «Ростелеком» и Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича (СПбГУТ).

До начала 2023 года они должны провести исследование и найти примеры дополнения действующих образовательных программ киберспортивными дисциплинами в других странах. Затем к июню «Ростелеком» и АНО «Цифровая экономика» должны собрать рабочую группу из представителей экспертного и университетского сообщества.

К 2024 году должны быть определены первые образовательные программы «для внедрения в заинтересованных высших учебных заведениях с помощью заинтересованных компаний», следует из документа.