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Общество

Белорусских телят не пропустили через границу в Псковской области

16 белорусских телят не пропустили через границу в Псковской области сотрудники погрануправления ФСБ и управления Россельхознадзора. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Животные перевозились в автомобиле без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих их происхождение, проведение исследований, вакцинаций и обработок. Кроме того, в нарушение действующего законодательства телята перемещались в неспециализированном транспорте, а маршрут перевозки не был согласован с федеральным органом, осуществляющим государственный ветеринарный надзор.

Перемещение 16 телят по таможенной территории Евразийского экономического союза было запрещено. Животные возвращены в Республику Беларусь.

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