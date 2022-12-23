Виновница пожара в Пскове оплатила ущерб после ареста дачного участка

09:31, 23 декабря 2022, ПАИ

Виновница пожара в Пскове оплатила ущерб благодаря мерам судебных приставов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

На исполнении в отделении судебных приставов города Пскова № 1 находилось производство о взыскании ущерба, причиненного пожаром, в размере 920 тысяч рублей. Судебный пристав-исполнитель наложил арест на земельный участок должницы. Именно эта мера и стала эффективной для оплаты долга физическому лицу. После назначения судебного заседания по рассмотрению иска об обращении взыскания на участок должница решила незамедлительно оплатить задолженность в полном объёме.

В случае положительного решения суда участок был бы реализован, а вырученные средства переданы взыскателю. Псковичка не захотела потерять участок с дачей и погасила задолженность в полном объёме.