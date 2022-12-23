Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Виновница пожара в Пскове оплатила ущерб после ареста дачного участка

Виновница пожара в Пскове оплатила ущерб благодаря мерам судебных приставов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

На исполнении в отделении судебных приставов города Пскова № 1 находилось производство о взыскании ущерба, причиненного пожаром, в размере 920 тысяч рублей. Судебный пристав-исполнитель наложил арест на земельный участок должницы. Именно эта мера и стала эффективной для оплаты долга физическому лицу. После назначения судебного заседания по рассмотрению иска об обращении взыскания на участок должница решила незамедлительно оплатить задолженность в полном объёме.

В случае положительного решения суда участок был бы реализован, а вырученные средства переданы взыскателю. Псковичка не захотела потерять участок с дачей и погасила задолженность в полном объёме.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













23 декабря 2022

Новогодние травмы обсудят с врачом на «Серебряном дожде»
23 декабря 2022

Киберспортивные дисциплины введут в российских вузах
23 декабря 2022

Потерявшегося 10-летнего мальчика искали в Пскове ночью
22 декабря 2022

Минприроды попросило россиян не дарить на Новый год живых кроликов
22 декабря 2022

Неизвестные потушили снегом Вечный огонь в Пскове
22 декабря 2022

Комитет по культуре Псковской области выразил соболезнования родным Жанны Малышевой
22 декабря 2022

Росгвардейцы номинированы на «Народное признание» за спасение жизни псковича

22 декабря 2022

Юный доброволец из Опочки может завоевать «Народное признание»

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...