«Экопром» предупредил об изменении схемы сбора мусора в Палкинской волости

12:18, 23 декабря 2022, ПАИ

«Экопром» предупредил об изменении схемы сбора мусора в Палкинской волости. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

Филиал ООО «Экопром» информирует СП «Палкинская волость» о том, что контейнер для ТКО объемом 1,1 м3 с кладбища в д. Локно переставлен на контейнерную площадку в д. Коровкино, д. 2; с кладбища в д. Бобьяково контейнер для ТКО объемом 1,1 м3 переставлен в д. Лухново, д. 3.

Вывоз контейнеров для ТКО в данных населенных пунктах будет осуществляться по графику – во второй и четвертый четверг месяца. В связи с наличием контейнеров для ТКО в д. Коровкино, д. Лухново мешковой сбор ТКО отменен.