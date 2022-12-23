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Общество

В России допустили возвращение авторов «Ведьмака» и Cyberpunk 2077

Польская компания CD Projekt Red, создавшая игры «Ведьмак» и Cyberpunk 2077, может вернуться в Россию, считают опрошенные «Известиями» эксперты рынка. 

На это указывают сохранение русской озвучки в новых проектах и другие факторы, пояснили они.

По словам источника издания на рынке дубляжа, CD Projekt Red уже записала озвучку для дополнения к Cyberpunk 2077, которое выйдет в 2023 году — Phantom Liberty. Двое блогеров, пожелавших остаться анонимными, подтвердили редакции, что продолжают сотрудничать с польской компанией, хотя студия приостановила продажи игр в РФ.

Также компания до сих пор активно ведет аккаунты в российских соцсетях, отметил шеф-редактор направления «Гейминг» на Championat.com Михаил Шевкун.

Все эти действия студии могут свидетельствовать о планах вернуться в Россию, считает специалист по игровому рынку Илья Овчаренко.

Напомним, CD Projekt Red объявила о приостановке продаж своих игр на территории России и Белоруссии 3 марта. Продукты компании недоступны для покупки в отечественных магазинах приложений Steam, Xbox и PlayStation. 

Тем не менее на официальном сайте студии недавно появилось небольшое объявление, где сказано, что игроки из РФ и Белоруссии могут обратиться в техническую поддержку, если у них возникли проблемы с недавно вышедшим обновлением «Ведьмак 3: дикая охота».

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