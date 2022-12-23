Псковский детский фонд передал вещи вынужденным переселенцам

10:19, 23 декабря 2022, ПАИ

Команда сотрудников Псковского областного отделения Российского детского фонда посетила пункт временного размещения семей с детьми из числа вынужденных переселенцев. Поездка прошла в рамках проекта «Чужих детей не бывает», который реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в отделении детского фонда.

Сотрудники фонда провели информационную лекцию для родителей, рассказав о возможностях проекта и о том, какие виды помощи они могут получить в организации, а также что ещё планируется проводить в рамках проекта для целевой аудитории. Кроме того, сотрудники уточнили основные потребности семей с детьми и узнали, какие темы их волнуют, чтобы в перспективе проработать их с психологами на групповых тренингах.

Также к детям в гости пришли четвероногие волонтёры с руководителем кружка «Юный кинолог» Еленой Балыковой. Собаки показали ребятам разнообразные трюки, продемонстрировали свои умения и навыки: знание команд, поиск спрятанных вещей. «А в конце дети покормили и погладили собак. И конечно же, не обошлось без фотосессии с собаками», - добавили в детском фонде.

После этого дети были приглашены на чаепитие со сладостями, а родители смогли выбрать одежду и игрушки для них. Вещи были переданы детскому фонду благотворительными фондами «Второе дыхание» и «Детский мир». Каждая семья получила набор товаров гигиены первой необходимости. Наборы были закуплены на средства благотворителей.