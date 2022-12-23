Ограждение для площадок под ТБО изготовят островские осужденные

11:18, 23 декабря 2022, ПАИ

Рабочую встречу провел начальник ИК-2, расположенной в островской деревне Крюки, Сергей Даньшов с директором муниципального учреждения города Пскова «Снежинка» Олегом Сладковским. Они обсудили партнерские отношения и способы трудовой адаптации заключенных. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Уже в ходе встречи стороны достигли предварительных договоренностей. Колония изготовит и поставит торгово-ярмарочное оборудование, а также ограждения для площадок под твердые бытовые отходы. Срок выполнения работ – первый квартал 2023 года.

«С данной организацией нас связывают крепкие партнерские отношения. В течение всего календарного года мы активно взаимодействовали, поддерживали деловые контакты, находя понимание по многим важным вопросам. Результат сотрудничества – в городе Пскове новыми объектами общего пользования уже оснащены торговые места на улицах Яна Фабрициуса и Текстильной. Работа в этом направлении будет продолжена», - прокомментировал заместитель начальника исправительной колонии № 2 Сергей Даньшов.