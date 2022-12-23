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Общество

Соцподдержку почти на 260 млн рублей предоставил ПФР псковским семьям

Более 259,3 миллиона рублей выплат по мерам поддержки, которые раньше предоставлялись органами социальной защиты населения, Пенсионный фонд перечислил псковским семьям с детьми с начала года. Различные виды социального обеспечения получили порядка 4 тысяч родителей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе учреждения.

Переданные на администрирование ПФР меры поддержки назначаются по разным основаниям. Например, беременным женщинам, неработающим мамам с детьми в возрасте до 1,5 лет, детям призывников и другим. Для родителей предусмотрены ежемесячные и единовременные пособия, которые включают выплаты по беременности и родам, по рождению или усыновлению, а также по уходу за ребенком.

Так, неработающим родителям и опекунам детей до 1,5 лет Пенсионный фонд предоставил ежемесячное пособие по уходу на сумму более 232,7 миллиона рублей. Еще порядка 2,8 миллиона рублей перечислено беременным женам и детям призывников в виде единовременных и ежемесячных пособий. Неработающие мамы получили единовременную выплату при рождении или усыновлении ребенка на общую сумму 23,6 миллиона рублей.

Напомним, при появлении права на указанные меры обратиться за выплатами можно в любую клиентскую службу ПФР или МФЦ. Помимо этого, Пенсионный фонд и Минцифры запустили на портале госуслуг новые электронные сервисы. Они позволяют неработающим женщинам онлайн оформить ежемесячное пособие по беременности и родам, а родителям и опекунам – единовременную выплату при рождении ребенка. В большинстве случаев для оформления меры поддержки достаточно электронного заявления.

Получить информацию по вопросам назначения выплат, переданных Пенсионному фонду из органов социальной защиты населения, можно по телефону горячей линии Отделения ПФР 8-800-600-01-76 и через Единый контакт-центр по бесплатному федеральному номеру 8-800-6000-000.

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