Три пенсионера в Пскове передали свои сбережения мошенникам
Более 200 тысяч рублей передали мошенникам псковские пенсионеры. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.
По версии следствия, 22 декабря трем жительницам Пскова 1935, 1955 и 1949 годов рождения позвонили злоумышленники. Они сообщили пожилым женщинам, что их родственники могут быть привлечены к уголовной ответственности за совершенные ДТП, и предложили решить проблемы за деньги. Пенсионерки передали курьерам свои сбережения на общую сумму 270 тысяч рублей.
Возбуждены уголовные дела. В ходе расследования выясняются все обстоятельства произошедшего.
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