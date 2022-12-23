Три пенсионера в Пскове передали свои сбережения мошенникам

11:57, 23 декабря 2022, ПАИ

Более 200 тысяч рублей передали мошенникам псковские пенсионеры. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

По версии следствия, 22 декабря трем жительницам Пскова 1935, 1955 и 1949 годов рождения позвонили злоумышленники. Они сообщили пожилым женщинам, что их родственники могут быть привлечены к уголовной ответственности за совершенные ДТП, и предложили решить проблемы за деньги. Пенсионерки передали курьерам свои сбережения на общую сумму 270 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела. В ходе расследования выясняются все обстоятельства произошедшего.