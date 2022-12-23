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Происшествия

25 тысяч долларов попытался вывезти в ЕС из Псковской области гражданин Украины

Более 900 тысяч гривен, что эквивалентно 25 тысячам долларов, попытался провезти в ЕС из Псковской области гражданин Украины. Попытку пресекли сотрудники Пограничного управления ФСБ России по региону. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Украинец попытался пересечь границу через многосторонний автомобильный пункт пропуска «Шумилкино» в Печорском районе. Обнаруженные деньги переданы сотрудникам Псковской таможни для проведения проверки и принятия процессуального решения.

Напомним, что в соответствии с указом президента Российской Федерации от 1 марта 2022 года № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации» с 2 марта 2022 года запрещено вывозить иностранную валюту и денежные инструменты в иностранной валюте в сумме, превышающей 10 тысяч долларов США.

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