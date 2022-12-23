Порхович поджег кресло в чужом доме и лишился свободы

12:54, 23 декабря 2022, ПАИ

Порхович лишился свободы за поджог кресла в чужом доме. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Порховского района.

В ходе расследования установлено, что 11 июля мужчина находился в гостях в частном доме. Во время застолья он поссорился с хозяевами дома, после чего поджег находящееся на веранде кресло, огонь распространился дальше. Это могло привести к уничтожению дома, однако возгорание вовремя локализовали.

28-летний порхович признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 2 статьи 167 УК РФ (покушение на уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога).

Суд назначил виновному наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.