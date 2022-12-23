Росгвардейцы задержали псковича за кражу алкоголя

12:17, 23 декабря 2022, ПАИ

Росгвардейцы задержали мужчину за кражу алкоголя из магазина в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии России по Псковской области.

«Сегодня в 6 утра на пульт дежурного отдела вневедомственной охраны Росгвардии поступил сигнал тревоги из торгового центра, расположенного на улице Труда. На место срабатывания сигнализации был направлен экипаж группы задержания», - говорится в сообщении ведомства.

Прибыв на охраняемый объект, росгвардейцы выяснили у работников службы контроля причину нажатия тревожной кнопки. Оказалось, что один из посетителей совершил хищение спиртных напитков.

Сотрудники Росгвардии задержали 29-летнего псковича и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.