Часть Крутой набережной закроют для проезда в Пскове

11:55, 23 декабря 2022, ПАИ

Участки проезжей части Крутой набережной от дома №3 до дома №12 и от дома №14 до дома №18 закроются для движения автотранспорта в Пскове 26 декабря с 9:00 до 17:00. Это связано с проведением работ по строительству сетей газоснабжения, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации города.

27 декабря с 9:00 до 17:00 будет закрыт участок проезда от улицы Ивана Головко до Крутой набережной.

Администрация Пскова приносит извинения за доставленные неудобства и просит учесть эту информацию при планировании поездок. При движении необходимо внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков, обратили внимание водителей.