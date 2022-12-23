Дрисливик. Лунка – мечта рыболова

13:19, 23 декабря 2022, ПАИ

У каждого зимнего рыболова обязательно есть мечта – найти свою счастливую лунку. Моё мнение, это и не рыболов, если такая мечта и цель отсутствуют. С четвёртой попытки я, кажется, нашёл заветную лунку, вот только добираться до неё оказалось ой как непросто.

Где клюёт самый толстый окунь?

В пятницу, 16 декабря, на рыбалку поехал один. Обзвонил накануне всю нашу не малую компанию и никого не уговорил. Кто-то оказался занят, кто-то болеет, кого-то даль дальняя (по его понятиям) не привлекает, а кого-то и метеорологи напугали. Да, прогноз обещал мороз в утренние часы до -14 градусов, но в то же время безветренная и солнечная погода намечалась.

В четверг весь день мучился с выбором места предстоящей рыбалки – и там ловят хорошо, и там, и там. Куда податься? Но в Березинской губе уже был, в Зимнем Борке дважды побывал. И там и там окунёвая рыбалка не сильно впечатлила, хотелось чего-нибудь более интересного. А тут ещё и серьёзно ограничивает планы фактор сегодняшней зимы – по льду перемещаться очень тяжело, особенно пешком. Да и на мотобуксировщике не просто.

На рыбалке в Зимнем Борке 13 декабря мы наблюдали, как трое «счастливых» рыболовов так намучались с мотособакой, что мы в пешем порядке и обогнали их, и ушли гораздо дальше, чем они уехали. А дело в том, что прошедшие в первой декаде декабря снегопады серьёзной тяжестью придавили ещё не толстый лёд, да так, что из-под него на большей площади Псковского озера выступила вода. И ситуация, что у западного берега, что у восточного, во всяком случае, там где я побывал и там где были мои товарищи, одинаково тяжёлая для передвижения – глубокий снег (где больше, где меньше, в среднем 30 см), а под ним ещё и вода.

А потому соблазнил меня рассказ хорошего знакомого: «Мой зять и вчера, и сегодня здорово порыбачил, оба раза толстого окушка килограмм по 20 надубасил». И от берега, с его слов, всего километра два. Вполне посильное расстояние вместе с чудесными уловами и стали главными аргументами в выборе места завтрашней моей рыбалки, отодвинув на потом и Видовичи, и междуречье (Толба), и Баглицы с Балсово (деревни на берегу Псковского озера). Всё, решение принято, еду в Дрисливик (деревня на берегу Псковского озера, Печорский район)!

Куда идти? Прямо!

Из города выехал рано и уже в 08:45 был на берегу. Дорога до самого места хорошая, везде вычищена грейдером. На узенькой площадке у выхода в озеро уже две машины – возле одной двое рыболовов с мотособакой суетятся, а из другой трое пеших рыболовов санки-ящики выгружают. Куда идти, я знал из вчерашнего телефонного разговора лишь примерно, а потому, поздоровавшись с соседями-пешеходами, спросил, были ли они здесь в этом году? На что получил ответ – нет, первый раз, но есть координаты заветного места. И я признался, что здесь тоже первый раз, и спросил, не будут ли они против, если и я с ними пойду. Да пожалуйста.

Через пару минут я был готов к движению. Но соседи, оказывается, не торопятся и присели на рыболовные ящики позавтракать. Ну, не стоять же над душой? Пойду-ка я потихоньку один. Пошёл. Темно. Дорожка у камышей вдоль канала натоптана и пешими рыболовами, и снегоходами, но едва различается. Куда идти? Да, как сказал мне вчера товарищ, «прямо», так и пойду, а там видно будет.

Тут же, ещё в канале, и «собачка» меня обогнала и, никуда не сворачивая, так прямо в озеро и поехала. Вот за ней по следам и надо идти. Но, отойдя метров сто от берега, следы я различать перестал – под ногами всё слилось в один белый цвет. И ногами твёрдый накатанный след не нащупать. И не потому, что его нет, а потому, что он совсем не твёрдый, нога одинаково легко проваливается и на следе гусеницы, и на снежной целине – и там идти не просто, и там. А уж когда попадались места с водой под снегом, а таких мест не мало, то и вовсе было тяжело ноги переставлять.

Зато в прожорах (места, где снег с водой) я ясно различал тёмные следы от мотобуксировщика, а потому направление для движения мне было понятно. Небо тучами затянуто, снежок небольшой идёт – в густых предрассветных сумерках мотособака почти сразу скрылась из поля моего зрения. И даже когда начало рассветать, то видимость улучшилась не намного, плюс к прежним ограничениям прибавился ещё и лёгкий туман.

Я шёл и периодически оглядывался. Мои предполагаемые пешие попутчики сразу от берега ушли вправо градусов под тридцать, как им и указывал, наверное, навигатор. Позже рассказали, что до моего рубежа они не дошли около километра. И в том месте в этот день основная группа дрисливикских рыболовов и собралась – три мотособаки, пара снегоходов и немногочисленные пешие рыболовы.

Снега по колено, воды по щиколотку

Я же шёл вперёд по следам, всматриваясь в даль и ища взглядом умчавшихся вперёд рыболовов, но долго никого и ничего не видел. Увидел же их как-то неожиданно и довольно близко – впереди метрах в трёхстах. Ага, вот туда и мне надо. Но след их «собачки» уходил влево и делал довольно большую петлю. Ну, теперь-то можно и не по следам идти, по прямой намного короче будет. И пошёл по прямой. Пройдя метров пятьдесят, я понял, что допустил ошибку – в некоторых местах снега столько было, что я опасался, как бы в сапоги его не начерпать. Не хватало, чтобы ещё и ноги мокрыми стали, хоть назад на след возвращайся.

Но ладно, всё же пойду и дальше прямо. Если за весь сегодняшний путь я останавливался передохнуть раза три, то на этих оставшихся трёх сотнях метров я останавливался столько же. Не дойдя метров пятьдесят до рыболовов, выбрал местечко с твёрдой замёрзшей поверхностью, именно на таких серых ледяных пятнах и мои соседи располагались. Преодолевая последние самые тяжёлые сотни метров, я уже понимал и видел – на правильное место я пришёл, окунь здесь имеется, а самое главное, он клюёт. И клюёт очень хорошо, потому как руки у обоих рыболовов шевелились очень часто и с широкой амплитудой, а это характерный признак клёва рыбы. Просверлил лунку, взглянул на часы – 09:45, ровно час я шёл от берега. Ну, это не два километра, даже с остановками, с трудной ходьбой точно добрых три, а то и более будет.

Клюёт и у дна, и в полводы, и подо льдом!

Прицепил голубенькую блесну «Килька» № 5. Опустил её в лунку до самого дна, взмахнул два раза, а на третий – удар и первый окунёк грамм 150 весом запрыгал на льду. Ура! Счёт дрисливикским окуням открыт. Опускаю блесну – тут же вторая поклёвка, даже взмахивать удилищем не пришлось, по тяжести понимаю, что эта рыбка будет покрупнее первой. И точно – 250-граммовый окунь увесисто шлёпнулся на лёд рядом с первым. Хорошее начало. И третья поклёвка без игры блесной, и четвёртая. Вот это клёв! И окуньки все, как на подбор, пузатенькие попадаются, толстенькие. А дальше…

А дальше опускаю блесну в лунку, а она не опускается, что-то ей мешает. И леска на льду ни за что не зацепилась. Не пойму, в чём дело? Начинаю выбирать леску назад, а там… а там окунь уже сидит, зацепившись за тройник. А ведь блесна всего метра полтора прошла из трёх метров глубины. Ну, раз так, то в полводы и буду ловить. Подмотал леску и тут же с полутораметровой глубины выудил подряд ещё три или четыре окушка. И опять блесна не тонет! Да что такое? Теперь вообще всего полметра лески ушло, а дальше не идёт. Вынимаю обратно и ещё больше удивляюсь, вновь та же причина – на блесне уже крепко сидит очередной окунь. Ничего себе, так он взял под самым льдом! Я опять подмотал леску, оставив не более 40 сантиметров.

Опускаю блесну – тут же поклёвка, опускаю – поклёвка, и снова поклёвка, и опять поклёвка. Впервые у меня такое – окунь клюёт и сразу подо льдом, почти в лунке, и во всей трёхметровой толще воды. Бывало несколько раз, когда на зимней рыбалке при ловле на балансир, раздразнивая окуня, после каждой поклёвки поднимая приманку на 20-30 сантиметров, я поднимал полосатую стаю к самому льду. Но тут и дразнить его не приходится, он сам наперегонки кидается на блесну. Поймав 3-4 окунька из-под самого льда, клёв затихал. И тогда я, ступеньками по полметра, с игрой опускал блесну ниже, и на второй-третьей ступеньке вновь обнаруживался окунь, и он вновь поднимался до самого верха.

Окунёк клевал самого разного размера, но на льду я оставлял только тех, в ком было примерно 150 грамм и больше. Всё, что попадалось меньшего размера, отправлял обратно в лунку. Ну, почти всё. В этот день окунь так глубоко заглатывал приманку, что иногда изо рта окуня без травмы, несовместимой с его дальнейшей жизнью, блесну было извлечь невозможно.

Золотая лунка

Где-то через час клевать перестало. Поиграв блесной по всем трём метрам и не услыхав поклёвок, решил, что и самому пора сделать перерыв. Пока жевал бутерброды (сало с луком, с чесноком, да на морозце – ммм, ни в каком ресторане так вкусно не бывает), пока пил чай, пересчитал свой улов – ровно 25 окуней лежали на льду. И это всё из одной лунки! Не часто такое у меня бывает. В эту зиму первый раз. И окунёк почти весь приятного размера.

Минут пятнадцать длился мой неспешный завтрак. За это время лунка подмёрзла (на берегу мой автотермометр показывал -7 градусов), черпачком я её очистил и вновь опустил блесну до самого дна. Три-четыре раза поелозил блесной, приподнял её сантиметров на двадцать и привычными движениями начал её подбрасывать. И на втором подбросе вновь удар – и очередной окунь в моей руке. И второй, и третий, и пятый. Вот это клёв, вот это лунка! Но стали появляться и паузы, когда и пять, и десять минут поклёвок не было, не помогали поиски окуня и в толще воды, и подо льдом.

Но потом, а чаще это бывало после очередного постукивания по дну, опять три-четыре окунька выстраивались к моей блесне в очередь. Но размер окуньков заметно уменьшился, горбатые толстячки попадались всё реже и реже. И опять пауза. Мои соседи ещё час назад с первоначального места съехали, но перемещались не далеко – метров по сто, то влево, то вправо, а потом так «прикипели» к одному месту, что я уже ушёл, а они всё ещё оставались. Наверно, и у них сегодняшний день оказался удачным.

Через какое-то время клёв в моей счастливой лунке затих, и на этот раз надолго. Я взял бур, черпак, удочку и, не трогая санок с ящиком, прошёлся вокруг, пробурив лунок десять. Но ни в одной из них так и не услышал ни поклёвки. И блёсна менял, и балансиры ставил – ни царапки, ни тычка. Вернулся обратно к своей сказочной лунке. Опускаю блесну и… глазам-рукам своим не верю, опять удар, опять два окуня подряд вынимаю на лёд. Но, как оказалось, это был последний аккорд, следующие пятнадцать минут никакого результата не принесли. Взглянул на часы. Ничего себе! Оказывается, уже 14:30. Как незаметно и быстро время пролетело. Пора и в обратную дорогу. Собрал улов, который едва поместился в большой «магнитовский» пакет, сосчитал – 66 полосатых. И все из одной лунки. Такого у меня по окуню никогда ещё не было.

По ледяной полоске

Ещё утром, когда я почти добрался к месту лова, то одной из первых мыслей была: «Нет, во второй раз я сюда вряд ли решусь выбраться, уж очень тяжело, да и от берега далековато». Но, возвращаясь, весь переполненный положительными эмоциями, я думал уже совсем по-другому: «Надо будет ещё сюда наведаться, может и не раз». Тем более обратный путь я проложил совсем по другому маршруту – по широкой ледяной полоске, начинавшейся почти от берега, метрах в пятистах севернее канала, по которому я выходил в озеро.

Полоса эта обнаружилась почти рядом с сегодняшним клёвым местом и уходила куда-то за горизонт в глубь озера. Прекрасная не то что тропа, а целая «дорога», оказывается, имеется. Знать бы о ней раньше. Получается, что я утром весь не простой снежно-водный путь проделал параллельно этой твёрдой и удобной «дороге». К берегу шёл быстро, санки легко мчались по льду и чуть ли меня не обгоняли.

Остановился передохнуть лишь один раз. Заодно просверлил лунку и проверил, может, и тут рыбка имеется? Имеется! За 10 минут отдыха поймал 6 окушков, размер, правда, у пятерых из них в мои стандарты не вписался. На ледяной полоске повстречал местного, и тоже пешего, рыболова. В его улове десятка два окуньков среднего размера и одна килограммовая щучка. «Едва блесну не откусила. Лишь на пару миллиметров колечко, за которое леска привязывается, из закрытой пасти торчало, – с радостью мужчина рассказал о поимке зубастой разбойницы. – И в лунку завёл только с пятого или шестого раза. У меня леска тонкая, боялся оборвать».

А ещё он рассказал, что мои моторизованные соседи и вчера здесь рыбачили. Но если сегодня они туда-сюда переезжали, то вчера так и просидели весь день на одном месте. И я о своём улове рассказал незнакомцу. Действительно, хорошее здесь окунёвое место.

На стоянке опять встретился с соседями, с теми, за которыми я утром собирался пойти в озеро. С уловом у них не очень – у кого килограмма три-четыре было поймано, а у кого и полутора килограммов не набралось. И остальные, кто был в той стороне, со слов соседей, не сильно довольны остались результатами сегодняшней рыбалки. Вот вчера, говорили, да-а! И позавчера здорово там клевало. Ну, про «вчера и завтра» всем рыбакам давно известно.

Новый год уж близок

По дороге домой хорошего настроения прибавилось. Ну, никак не мог я проехать мимо и не остановиться возле здания администрации волости в деревне Крупп. Кстати, а вы знаете, почему деревня имеет такое название? Говорят, оно произошло от старославянского слова «круппа» или «круппинка», то есть маленькая, а образовалась деревня ещё в XII веке. Так вот, моё внимание привлекла живописная картинка. Добрая, яркая и понятная. Светодиодная инсталляция на фоне зимнего леса и высокого снега украшает аккуратную ёлочку и изображает красивого медвежонка. Маленькая новогодняя открытка в маленькой деревне. И действительно, Новый год уже совсем рядом.

P. S.: На другой день, в субботу, двое моих товарищей, наслушавшись моих восторженных рассказов, побывали точно в том же месте, точно на моей «золотой» лунке. И… почти ничего не поймали. А ещё доложили, что по навигатору от берега и до «моей» лунки их электронный прибор насчитал... 4,5 километра. Да, неплохо я так в пятницу прогулялся по льду Псковского озера.