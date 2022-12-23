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Общество

Пропавшего мужчину разыскивают в Великих Луках

В Великих Луках полиция разыскивает пропавшего Алексея Семёнова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМВД России по городу Великие Луки. 

Фото: ОМВД Великих Лук

По имеющимся данным, вечером 6 декабря мужчина 1974 года рождения ушёл из дома на улице Рыкановской и пропал.

Приметы: рост 190 см, среднее телосложение, волосы тёмные и короткие, с залысинами.  

Мужчина был одет в чёрную куртку, жилет тёмно-зелёного цвета, спортивные штаны чёрного цвета и утеплённые галоши.

Горожан, которые обладают какой-либо информацией и способны помочь, просят обратиться в ОМВД России по городу Великие Луки по телефонам: 8-911-369-61-44, 8 (81153) 5-27- 94 или 02.

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