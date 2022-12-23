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Общество

«Новогодний патруль» побывал в прокуратуре Псковской области

«Новогодний патруль» посетил прокуратуру Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Совета по молодёжной политике города Пскова при городской Думе.

Фото: пресс-служба Совета по молодёжной политике города Пскова при Псковской городской Думе

С проверкой в главное надзорное ведомство региона пришли Дед Мороз, Снегурочка, кикимора и Баба Яга.

«Сказочные герои проверили соблюдение «новогоднего правопорядка», отметили самых подготовленных и призвали поспешить тех, у кого еще нет праздничного настроения. К «нарушителям» были применены меры реагирования в виде объятий Кикиморы и воспитательной беседы с Бабой Ягой», — говорится в сообщении. 

В завершение визита участники выразили признательность работникам прокуратуры за укрепление законности и правопорядка на территории области, поздравили их с наступающими праздниками и пожелали крепкого здоровья, новых успехов в работе, благополучия и процветания.

«Каждый день сотрудники прокуратуры противодействуют преступности и коррупции, обеспечивают соблюдение прав и свобод граждан. Именно поэтому тем, кто неустанно работает на благо жителей города и области, мы желаем встретить новогодние праздники в кругу самых близких и родных, желаем им домашнего тепла, уюта и взаимопонимания», - рассказала помощник председателя Совета по молодёжной политике при Псковской городской Думе Арина Колосова. 

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