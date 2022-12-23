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Общество

Почти 800 псковичей с начала зимы обратились за помощью к травматологам

С начала зимы 799 псковичей обратились за помощью к травматологам. Об этом сообщил заведующий пунктом неотложной травматологической помощи Псковской областной клинической больницы, врач - травматолог-ортопед Вадим Букша в эфире программы «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» 88.3 FM.

«Снег на улицах лежит давно, если брать с этого момента, то было принято 799 человек. В прошлом году за это же время было принято 792 человека», - уточнил врач.

По его словам, первые травмы горожане получают с утра, когда дворники еще не успели посыпать тротуары. «Так как у нас такая особенность - рассветает гораздо позже, люди выходят в темноте и, спеша на общественный транспорт, на работу, даже просто по дороге к машине, успевают получить эту травму. Это первая волна. К сожалению, гололёд предполагает, что люди должны предусмотрительно переобуться, быть осторожными, выбирать соответствующую дорогу. Но это время спешки, все ведут детей в садик, в школу, люди не всегда соблюдают эти правила и попадают к нам. Больше это касается людей старшего возраста и женщин», - отметил Вадим Букша.

Специалист отметил, что пожилым людям гораздо легче что-то сломать. «Мужчины покрепче. А вот женщины возраста 40+, а чем старше, тем больше подвержены, составляют, как правило, первую волну с утра, начиная с 8:00. Это еще такая псковская особенность - народ просыпается с восходом солнца, поэтому мы всегда ждём, что после 10:00-11:00 они поделают все свои дела и начинают идти к нам. Всего с начала месяца было около 40 госпитализаций», - рассказал Вадим Букша.

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