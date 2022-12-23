Псковичи всё реже получают травмы из-за некачественных петард

15:09, 23 декабря 2022, ПАИ

Псковичи всё реже получают травмы из-за некачественных петард, рассказал заведующий пунктом неотложной травматологической помощи Псковской областной клинической больницы, врач - травматолог-ортопед Вадим Букша в эфире программы «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» 88.3 FM.

«Это уходит в прошлое, раньше было гораздо больше травм от петард, - заметил врач. - Более качественный товар стал. Хотя в прошлом году я столкнулся с тем, что, купив сертифицированный товар, абсолютно трезвый офицер пытался порадовать своих детей, запускал петарды при соблюдении всех правил, но она взорвалась у него в руке. Товар был некачественный. Я даже думаю, если у него сохранился чек, он может предъявить. Но в итоге он остался без пальца, травма на всю жизнь. Это, считайте, та же взрывная травма. Она весьма тяжёлая, с большими повреждениями».

Вадим Букша также предупредил, что рассчитывать на то, что палец пришьют, псковским пациентам не приходится. «Пришить палец - это фольклор. Здесь нужна микрохирургия, их же не нитками пришивают. Если отрезало палец с сохранением всех анатомических параметров, то в какой-нибудь хорошей клинике при хороших материалах, с соблюдением времени, вероятность того, что операция возможна с достаточным успехом, есть. Но это разговор не про нас, мы травмпункт. Мы должны в течение 30 минут с больным решать вопрос в операционной. Если что-то более тяжёлое, он поступает в стационар, но в стационар травматологический, не микрохирургию. Во всём Санкт-Петербурге этим занимаются, по-моему, только два учреждения - институт Вредена и институт Джанелидзе. Так что после петарды никто ничего пришивать не будет», - сказал специалист.

Если травмы от петард теперь скорее, редкость, то с переломами после заездов на коньках, лыжах и «ватрушках» врачи сталкиваются по-прежнему часто.

«Гораздо больше поступает тех, кто, расслабившись на улице, упал и подвернул ногу, сломал руку. Коньки, лыжи, но самое страшное для нас - это «ватрушки». Это прямо бич, - признался медик. - «Ватрушка» - непредсказуемый снаряд, нерегулируемый, двигается с большой скоростью. Сел и улетел. Они могут либо столкнуться друг с другом, либо выпасть из «ватрушки», либо налететь на стену, дерево. Очень тяжёлые травмы получают. Бывает, что у некоторых «джекпот»: умудряются сломать и там, и тут, и получить черепно-мозговую. Вы сами можете наблюдать, как они летят в Финском парке. Почти каждый день оттуда обращаются к нам. Скоро начнутся каникулы, и пойдут потоком, а сейчас пока эпизодически».

По его словам, травмы из-за «ватрушек» получают в основном дети, но и взрослых это тоже касается. «Люди расслабляются, отдыхают, забывают о мерах предосторожности, о технике безопасности и получают травмы. В пиковые дни может быть 80-90 человек. И у всех не ушибы, а травмы, которые требуют внимания, отбирают очень много времени. Люди выстраиваются в очередь, получается пробка, потому что пропускная способность травмпункта небезгранична. Работает бригада и один рентген, а в рентгене работают ещё и хирурги, и всё это приёмное отделение. У нас на сегодняшний день нет своего рентгена, а травмпункт начинается с него. Пока в травмпункте нет своего рентгена, по сути, он неполноценный, не может работать в полную силу. Кроме того, у нас огромный дефицит кадров, нет лишних рук», - описал ситуацию Вадим Букша.