ООО «Евро-Керамика» может получить звание «Наша марка»
ООО «Евро-Керамика» поборется за звание «Наша марка», которое будет присуждаться в рамках общественной премии Псковской области «Народное признание — 2022».
Компания работает в городе Печоры 36 лет — в 2021 году предприятие отметило своё 35-летие со дня основания. Здесь трудятся более восьмисот человек.«Мы полностью обеспечиваем людей всем необходимым - от молока за вредность до спецодежды», - уверяет руководитель предприятия Виктор Иванов.
Завод имеет несколько цехов, большие производственные площади, современную аппаратуру, почти полную автоматизацию всех линий. В производстве используют проверенные компоненты.
Каждый день компания отгружает несколько вагонов с керамической плиткой. Качество плитки, производимой ООО «Евро-Кермика», известно далеко за пределами не только Псковской области, но и России. Печорская плитка продаётся по всей стране - от Калининграда до Владивостока.
Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов.
По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.
Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.
С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии.
Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.
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