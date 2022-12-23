ООО «Евро-Керамика» может получить звание «Наша марка»

13:21, 23 декабря 2022, ПАИ

ООО «Евро-Керамика» поборется за звание «Наша марка», которое будет присуждаться в рамках общественной премии Псковской области «Народное признание — 2022».

Компания работает в городе Печоры 36 лет — в 2021 году предприятие отметило своё 35-летие со дня основания. Здесь трудятся более восьмисот человек.«Мы полностью обеспечиваем людей всем необходимым - от молока за вредность до спецодежды», - уверяет руководитель предприятия Виктор Иванов.

Завод имеет несколько цехов, большие производственные площади, современную аппаратуру, почти полную автоматизацию всех линий. В производстве используют проверенные компоненты.

Каждый день компания отгружает несколько вагонов с керамической плиткой. Качество плитки, производимой ООО «Евро-Кермика», известно далеко за пределами не только Псковской области, но и России. Печорская плитка продаётся по всей стране - от Калининграда до Владивостока.

Общественная премия Псковской области «Народное признание» вручается с 2010 года. За это время её обладателями стали около 200 жителей региона, предприятий, организаций, творческих коллективов. По итогам 2022 года премия будет вручена в 12-ти номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Подробнее о том, за какие заслуги и в какой номинации можно выдвинуть кандидата на получение награды, читайте здесь.

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Заявку на выдвижение номинанта может подать любой желающий до 23 декабря на странице премии, где необходимо заполнить электронную форму﻿. Претендовать на награду могут только те, чья деятельность непосредственно связана с Псковской областью.

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С 26 декабря на сайте Псковского агентства информации начнётся первый тур народного голосования, в котором примут участие все претенденты. По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций, они станут участниками второго тура голосования, а также получат баллы от членов жюри премии. Победителей «Народного признания - 2022» назовут в феврале следующего года. Их определят путём сложения голосов экспертов и поданных во втором туре на сайте ПАИ.