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Женщины дольше реабилитируются после травм - псковский врач

Женщины дольше и сложнее реабилитируются после травм, рассказал заведующий пунктом неотложной травматологической помощи Псковской областной клинической больницы, врач травматолог-ортопед Вадим Букша в эфире программы «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» 88.3 FM.

«У женщин травмы протекают гораздо тяжелее, чем у мужчин. Они тяжелее реабилитируются, потому что мужчины исторически - охотники, воины. В течение миллионов лет эволюции они отбирались как наиболее выносливые, крепкие, способные к восстановлению. Женщины для дома, для хозяйства, для детей, но у них при этом есть свои физиологические преимущества. Я не стану сейчас говорить, но, поверьте, у женщин гораздо больше плюсов перед мужчинами», - отметил Вадим Букша.

Специалист посоветовал псковичам покупать обувь, которая соответствует погодным и дорожным условиям. «Пожилым вообще советую шипы, которые надеваются на обувь, - уточнил медик. - Выбирайте дорогу, где посыпано песком, там идите. Возле рынка я наблюдал, как бабушка срезала дорогу по льду. Я всё ждал, что она, не дай Бог, упадёт. Не надо делать таких вещей. Стартовать за уходящим автобусом тоже не надо, потому что в итоге к нам приезжаете, а не по месту назначения. А если отдыхаете, надо думать: либо отдых, либо сидеть за столом».

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