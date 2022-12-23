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Общество

Точки продажи пиротехники в Пскове проверили сотрудники МЧС

Профилактический рейд в магазинах Пскова, продающих пиротехнические изделия, прошел накануне Нового года, 23 декабря. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Фото здесь и далее: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

В ходе рейда инспекторы проинструктировали персонал магазинов о требованиях пожарной безопасности при хранении и продаже пиротехнических изделий, а также разъяснили им условия хранения таких товаров и напомнили о запрете продажи пиротехники детям и подросткам.

Специалисты напомнили, что опасно носить пиротехнические игрушки в карманах, сжигать их в костре, разбирать изделия и подвергать их механическим воздействиям, работать с ними в нетрезвом состоянии. Изделия необходимо хранить в недоступном для детей месте и вдали от нагревательных приборов, а также не допускать присутствия открытого огня и сырости в помещении, где хранится пиротехника.

«Чтобы с вами не случилось беды, возьмите себе за правило серьёзно и чётко соблюдать инструкции, которыми должны быть снабжены все пиротехнические игрушки. Только тогда общение с пиротехникой доставит вам радость и не принесёт вреда. Помните, ваша личная безопасность в ваших руках. Соблюдая элементарные правила безопасности, вы с хорошим настроением встретите Новый год и Рождество», - подчеркнули в управлении МЧС.

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