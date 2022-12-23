Псковский травматолог: Клятва Гиппократа - раскрученный фейк

16:04, 23 декабря 2022, ПАИ

Заведующий пунктом неотложной травматологической помощи Псковской областной клинической больницы, врач - травматолог-ортопед Вадим Букша назвал клятву Гиппократа раскрученным фейком. Свою точку зрения он озвучил в эфире программы «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» 88.3 FM.

«Это ложь журналистская, придуманная во времена дедушки Сталина. Любой разумный человек поймёт, что это раскрученный миф, как сейчас говорят - фейк. Ее первая часть: «Клянусь Богами - Аполлоном...» Будучи в христианской Европе, скажем, до XX века, ни один врач подобную клятву произносить просто не мог. Это язычество чистой воды. Она, может, существовала в виде легенды. Кроме того, в советские времена мы давали клятву советского врача, сейчас российского. Поверьте мне, она перекрывает клятву Гиппократа начисто по своим требованиям, правилам и так далее», - рассказал гость студии.

По его словам, сейчас, «чтобы придать романтизма, студенты произносят её на латыни».

«Главное - суть клятвы. А там ведь нет ничего того, что от нас требуют многие, - уточнил врач. - В эту клятву вкладывают тот смысл, которого в ней вообще нет. Он клянётся, что будет честно и добросовестно нести свой врачебный долг. Но там ничего не сказано про бесплатность. Во времена Гиппократа вся медицина была частная. Как доктор, он будет честно исполнять свой долг, без шарлатанства. Врачебная тайна останется с ним, куда бы он ни пришёл. Он не вступит ни в какие сексуальные, любовные дела со своими пациентами. То есть это некоторые моральные, нравственные рамки, в которых должен работать доктор. Но, позвольте, наша советская или российская клятва на уровень выше по своим требованиям и по своей морали. На Западе её никто и не знает, а мусульмане-врачи и не стали бы никогда такого говорить. Поэтому я и говорю, что, как только слышу про клятву Гиппократа, сразу понимаю, что это мимо, это всё - человек несведущий».