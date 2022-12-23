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Общество

Совфед одобрил закон о пожизненном заключении за организацию диверсий

Совет Федерации одобрил закон о наказании вплоть до пожизненного заключения за создание диверсионных сообществ, финансирование и пропаганду диверсий.

Как следует из документа, в Уголовном кодексе появятся три новые статьи: «Содействие диверсионной деятельности», «Прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности» и «Организация диверсионного сообщества и участие в нем, передает РИА Новости.

По словам одного из авторов закона, председателя думского комитета по безопасности Василия Пискарева, необходимость внесения в УК этих поправок вызвана резким ростом числа диверсий: согласно данным Генпрокуратуры, в прошлом году в России была совершена только одна диверсия, а в этом — 21.

В соответствии с законом склонение к диверсионной деятельности, вербовка, вооружение и финансирование диверсантов будут наказываться лишением свободы на срок от восьми до 15 лет и штрафом от 300 до 700 тысяч рублей. Если эти преступления совершены с использованием служебного положения, то виновным грозит от 10 до 20 лет колонии и штраф от 500 тысяч до миллиона рублей. За организацию диверсии и ее финансирование придется отсидеть от 15 до 20 лет, а максимальное наказание по этой статье — пожизненное лишение свободы.

Тех, кто решит пройти обучение по подготовке диверсий, будут наказывать сроками от 15 до 20 лет. Но если такой человек сам признается властям в преступлении или поможет выявить других причастных к подобным нарушениям, его могут освободить от ответственности. За участие в диверсионном сообществе грозит от пяти до десяти лет тюрьмы, а за организацию такого сообщества — от 15 лет и вплоть до пожизненного заключения.

Теперь закон поступит на подпись к президенту.

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